Adana'da araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 352 sürücüye ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler, Saydam, Çakmak, Ali Münif Yeğenağa ve Abidinpaşa caddelerindeki yasak bölgelere araç park edenlerle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 352 aracın sürücüsüne ceza uyguladı.
Çalışmada eksik belge nedeniyle trafikten men edilen 28 araç, çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Hatalı Park Eden 352 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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