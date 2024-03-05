Adana'da Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adana'da Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana\'da Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana'da, 'Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının verimli kullanılması ve Seyhan Havzası'ndaki su miktarı hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğunu belirtti. Bölgede toplamda 25 havzanın olduğu ve bu havzaların büyük bir kısmında yönetim planlarının tamamlandığı ifade edildi.

05.03.2024 19:12
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Adana'da "Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi" kapsamında, toplantı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, su kaynaklarının verimli kullanılması ve Seyhan Havzası'ndaki su miktarı hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, uluslararası indekslere göre Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğunu söyledi.

Adana'da baraj doluluk oranlarının yeterli olduğunu belirten Sever, diğer bölgelerde ihtiyaç duyulan yağışın alınamadığını dile getirdi.

Türkiye'de birçok su kaynağının bulunduğunu aktaran Sever, "Bazı kaynaklarımız var ki hem içme suyu, hem tarımsal üretimde, hem endüstriyel üretimde ve hatta enerji üretiminde kullanılıyor. Bazı bölgelerimizde son dönemlerde artık su paylaşım tahsisi konusunda sıkıntılı hususlar bizlere intikal etmeye başladı." diye konuştu.

Sever, bölgede toplamda 25 havzanın olduğunu ve bu havzaların büyük bir kısmında yönetim planlarının tamamlandığını belirtti.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Aygün de bölgede bulunan havzalar konusunda bilgi verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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