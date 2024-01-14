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Adana'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Adana'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kılıç'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından defnedildi. Taziye çadırına gelenler, aileye başsağlığı diledi.

Adana\'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi
14.01.2024 - 19:26,
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Adana'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren şehit babası Mehmet Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2018'de terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kılıç, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılıç'ın naaşı, Buruk Mezarlığı'ndaki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit babasının ikametinin önüne kurulan taziye çadırına gidenler, aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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