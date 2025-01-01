Adana\'da İsrail Saldırılarına Protesto

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Adana'da protesto edildi.
Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Taş Köprü'de toplanan grup, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösterdi.
Ellerinde dövizlerle sloganlar atıp tekbir getiren grup, saldırıları protesto etti.
Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.
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