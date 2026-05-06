Adana'da Kaçak Silah Ticareti Cezası

06.05.2026 00:11
Adana'da kiralık evde kaçak silah ticareti yapan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana'da kiraladığı evde kaçak silah ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 13 yıl 4 ay hapis ve 166 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık K.İ. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, polis ekiplerinin ihbar üzerine sanığın merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde kiraladığı evde arama yaptığını belirtti.

İkamette 9 tabanca, 9 şarjör, 17 tabanca namlusu ve 403 mermi ele geçirildiğini, K.İ'nin cep telefonunda da kaçak silah satışına ilişkin yazışmalar bulunduğunu anlatan savcı, "vahim miktarda nitelikli silah ticareti veya kaçakçılığı" suçundan 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.

K.İ. ise hakkındaki suçlamayı reddetti.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "vahim miktarda nitelikli silah ticareti veya kaçakçılığı" suçundan 13 yıl 4 ay hapis ve 166 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
