Adana'da Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Adana\'da Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı
29.05.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

ADANA'da, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mert Can Kunt (26) hayatını kaybetti, yanındaki yaralı Gamze L. (20) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kozan ilçesine seyir halindeki otomobil, sürücü Mert Can Kunt'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla Kunt ile yanındaki Gamze L. araçtan çıkarıldı. Kontrollerde Kunt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gamze L. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Çeşme Belediyesi’nde skandal iddialar Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç Çeşme Belediyesi'nde skandal iddialar! Müdür eşini yolsuzlukla suçlamıştı, son videosu ilginç

13:57
Alkışlar Kante’ye Yine binlerce beğeni aldı
Alkışlar Kante'ye! Yine binlerce beğeni aldı
13:56
Henüz 26 yaşında “Yapamazsın“ diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Henüz 26 yaşında! "Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
13:51
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 14:13:46. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.