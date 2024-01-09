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Adana'da Kumar Operasyonunda 823 Kişiye 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Adana'da Kumar Operasyonunda 823 Kişiye 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Adana'da geçen yıl yapılan operasyonlarda kumar oynarken suçüstü yakalanan 823 kişiye toplam 3 milyon 337 bin 265 TL para cezası verildi. Ayrıca iş yeri sahipleri ve yardımcılarına da adli işlem uygulandı.

Adana\'da Kumar Operasyonunda 823 Kişiye 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı
09.01.2024 - 09:53,
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ADANA'da, geçen yıl kumar oynatılan 381 adrese düzenlenen operasyonlarda suçüstü yakalanan 823 kişiye, 3 milyon 337 bin 265 TL ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı kumara yönelik çalışmalarını, yıl boyu sürdürdü. Polis ekipleri, bu kapsamda 2023 yılı boyunca kumar oynatıldığı tespit edilen 381 kıraathane, kulüp, ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Polisin oyuncu gibi davranarak yaptığı baskınlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 823 kişiye toplam 3 milyon 337 bin 265 TL para cezası uygulandı. Operasyonlarda, iş yeri sahibi ve birlikte hareket ettiği 422 kişiye ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Ayrıca kumarda kullanıldığı tespit edilen 227 bin 221 TL ile çok sayıda pul, kağıt gibi malzemelere de el koyuldu.

Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ceza, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kumar Operasyonunda 823 Kişiye 3 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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