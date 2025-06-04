Adana'da Pelvik Taban Sempozyumu Gerçekleşti

Adana'da "Akdeniz Gebelik ve Pelvik Taban Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi'nde Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda, kadın pelvik taban hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik kurslar gerçekleştirildi.

Adana'nın yanı sıra Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Şırnak, Ankara, İstanbul ve Bakü'den 183 kişinin katıldığı sempozyumda çeşitli kurslar da gerçekleştirildi.

Çeşitli oturumların yapıldığı sempozyumda katılımcılara teorik bilginin yanı sıra pratik eğitim de verildi.