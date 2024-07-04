Adana'da Prefabrik Ev Kavgası: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Prefabrik Ev Kavgası: 2 Tutuklama

Adana\'da Prefabrik Ev Kavgası: 2 Tutuklama

Adana'da deprem korkusu yaşayan halası için yaptığı prefabrik evin parasını alamayan Burak Kayacan'ın öldüğü silahlı kavgaya karışan şüphelilerden kuzeni Emre Kaan Aktaşlı ile Ali Timoçin tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Cinayetin ardından prefabrik ev kundaklanırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

04.07.2024 10:19
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ADANA'da deprem korkusu yaşayan halası için yaptığı prefabrik evin parasını alamayan Burak Kayacan'ın (36) öldüğü silahlı kavgaya karışan şüphelilerden kuzeni Emre Kaan Aktaşlı (27) ile Ali Timoçin (28) tutuklandı, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı. Cinayetin ardından prefabrik ev kundaklanırken, polis kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynakçılık ve kebapçılık yapan 4 çocuk babası Burak Kayacan, deprem korkusu yaşayan halası Hülya Aktaşlı için evinin karşısındaki belediyenin arsasına prefabrik ev yaptı. Halası ve eniştesi Kemal Aktaşlı'dan (59) 300 bin liralık masrafını alamayan Kayacan, telefonla aradığı halasından, iddiaya göre, "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz" yanıtını aldı. Bunun üzerine Burak Kayacan, "Bu evi yıkarım, size de yar etmem" diyerek tepki gösterdi. Konuşmanın ertesi günü olan 1 Temmuz'da Kemal Aktaşlı, oğlu Emre Kaan Aktaşlı, yeğeni Akın A. (26) ve tanıdıkları Ali Timoçin, Mehmet Taha A. (22) ve Sebahattin G. (22), saat 18.00 sıralarında Kayacan'ın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Topalak Sokak'taki evine geldi. Çıkan kavgada Kayacan, tabancayla göğüs ve karnından vurularak öldürüldü. Kayacan'ın karşılık verdiği Kemal Aktaşlı ise bacağından yaralandı. Kavgada ayrıca Kayacan'ın bacanağı Mahmut Demir (46) de ayağından vuruldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandıkları adreslere yaptığı baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

'KUCAĞIMA ALDIM ANCAK ÖLMÜŞTÜ'

Damadının kucağında can verdiğini belirten Fadime Yıldız, "Avluya çıktığımda, Burak yere sırtüstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona? Bu yaz sıcağında bizi yaktılar" diyerek gözyaşı döktü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 Temmuz gecesi Burak Kayacan'ın öldüğü olayın nedeni olan prefabrik evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETE 2 TUTUKLAMA

Öte yandan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Kemal Aktaşlı, Burak Kayacan'a borcunun olmadığını, parayı ödediğini öne sürdü. Emre Kaan Aktaşlı ile Ali Timoçin ise birbirlerini suçlayarak, silahı kullananın kendileri olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Kaan Aktaşlı ile Ali Timoçin tutuklandı, diğer 4 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Prefabrik Ev Kavgası: 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Prefabrik Ev Kavgası: 2 Tutuklama - Son Dakika
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