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Adana'da Ruhsatsız Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirilen Evdeki Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Ruhsatsız Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirilen Evdeki Kardeşler Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde yapılan operasyonda, ruhsatsız 3 silah ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Evde bulunan Ozan Z. ve kardeşi Vedat Z. gözaltına alındı. Ozan Z'nin daha önce hapis cezası olduğu ve arandığı belirlendi. İşlemlerin ardından 2 kardeş tutuklandı.

Adana\'da Ruhsatsız Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirilen Evdeki Kardeşler Tutuklandı
05.01.2024 - 09:51,
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Adana'da ruhsatsız 3 silah ve 2 çelik yelek ele geçirilen evdeki 2 kardeş tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğunu belirledi.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, bu silahlara ait 25 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirdi.

Evdeki Ozan Z. ve kardeşi Vedat Z. gözaltına alındı.

Ozan Z'nin "silahla kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Ruhsatsız Silah ve Çelik Yelek Ele Geçirilen Evdeki Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
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