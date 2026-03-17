Adana'da Sahte Plaka Operasyonu: 4 Tutuklama
Adana'da Sahte Plaka Operasyonu: 4 Tutuklama

17.03.2026 10:40
Adana'da sahte plaka üreten 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

ADANA'da merdiven altı atölyelerde sahte plaka basıp, satış yapan 4 şüpheli, operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, merdiven altı atölyelerde sahte plaka basıp, satışını yaptığı belirlenen 4 şüphelinin kimliğini deşifre etti. Şüphelilerin gelen siparişlere göre hazırladığı plakalara soğuk damga ve karekod basıp, piyasaya sürdüğü saptandı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Yüreğir ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, atölyelerde yapılana aramada; basımı yapılmış 136 sahte plaka, 710 boş plaka ile plaka üretiminde kullanılan presleme makinesi, mühür, plaka boyama silindiri, 3 karekod makinesi, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Evine giren hırsızın aklını aldı O anlar saniye saniye kamerada Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
Orhan Gencebay’dan sevenlerini üzen haber Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber
Ele veren paylaşım İşte Berke Özer’in yeni sevgilisi Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı

10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
10:04
Arda’nın zorda kaldığı an Anında uyarı geldi
Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
