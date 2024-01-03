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Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Adana'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yurt Mahallesi yakınında kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi yangın çıkması üzerine aracı yol kenarına park etti ve polis ile itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adana\'da seyir halindeki otomobil alev aldı
03.01.2024 - 17:12,
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yurt Mahallesi yakınında H.B. yönetimindeki 01 AFL 720 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

H.B. yol kenarına park ettiği araçtan indi.

Bu sırada diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Polis yolda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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