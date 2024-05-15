Adana'da Kaybolan Çocuğun Bulunması İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
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Adana'da Kaybolan Çocuğun Bulunması İçin Çalışma Başlatıldı

Adana\'da Kaybolan Çocuğun Bulunması İçin Çalışma Başlatıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına giren bir çocuğun akıntıya kapıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

15.05.2024 17:08
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

PTT Evleri Mahallesi'ndeki kanala giren bir çocuğun akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, suda kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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