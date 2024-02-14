Adana'da TIR Kontrolden Çıkarak Alev Aldı - Son Dakika
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Adana'da TIR Kontrolden Çıkarak Alev Aldı

Adana\'da TIR Kontrolden Çıkarak Alev Aldı

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikametinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir TIR bariyere çarptı ve alev aldı. Yanındaki yolcu otobüsündeki yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otoyol trafiğe açıldı.

14.02.2024 14:07
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ADANA'da otoyolda kontrolden çıkarak bariyere çarpan TIR, alev alev yandı. TIR'ın yanındaki yolcu otobüsündeki yolcular tahliye edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Pozantı istikametinde Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR alev aldı. Alevleri fark eden sürücü araçtan çıktıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Bu sırada TIR'ın yanından geçerken alevlerin yoğunluğunu gören otobüs şoförü, aracı durdurup yolcuları tahliye etti. Otoyolun 2 yönü de güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından TIR yoldan kaldırıldı. Otoyol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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