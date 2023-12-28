Adana\'da tırda silah parçaları ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Adana'da bir tırda çok sayıda silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir tırda silah parçaları taşındığını belirledi.

Tırda yapılan aramalarda, 493 kurma kolu, çok sayıda tetik tertibatı ve 448 iğne mekanizması bulundu.

Ekipler, sürücü Abdurrahman K'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.