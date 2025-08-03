Adana\'da Trafik Denetimi Yapıldı

Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrol noktası oluşturarak uygulama yaptı.
Uygulama kapsamında bazı araçlar durdurularak arama yapıldı ve sürücülere alkol testi uygulandı.
Ekipler, sürücülerin yanı sıra yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Çalışmada, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası kesildi.
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