Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Bulvarı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 ACF 977 plakalı otomobil, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra yol kenarında bekleyen 01 BRT 34 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü ile yol kenarında bekleyen araçtaki anne ile kızını hastaneye kaldırdı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?