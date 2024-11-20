Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Yenimahalle Mahallesi'nde 18 Kasım'da Murat Y. (48) idaresindeki 01 AZF 050 plakalı motosikletle Halil S. (23) idaresindeki 01 AKC 694 plakalı motosikletlerin çarpışmanın ardından devrildiği ve yerde sürüklenen 2 kişiye T.G'nin kullandığı 01 AFU 895 plakalı otomobilin çarptığı kazaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.
Öte yandan çevredeki vatandaşların da kazada yaralananların yardımına koştukları görüldü.
Kazada yaralanan 3 kişiden Fırat T'nin durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Trafik Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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