Adana\'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal ve Yeşilyuva mahallelerindeki 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, 300,2 gram sentetik uyuşturucu, 430 gram uyuşturucu ham maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden B.C.E. ve E.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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