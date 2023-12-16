 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 300,2 gram sentetik uyuşturucu, 430 gram uyuşturucu ham maddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana\'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
16.12.2023 - 09:59,
Abone Ol

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal ve Yeşilyuva mahallelerindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, 300,2 gram sentetik uyuşturucu, 430 gram uyuşturucu ham maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden B.C.E. ve E.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


10:38
Bu ne hal Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Bu ne hal Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43
Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14
Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35
81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı

Son Dakika
10:38 Bu ne hal Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14 Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
08:35 81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm! Meteoroloji saat verip uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 10:43:30. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement