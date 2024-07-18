Adana'da Yedek Lastik İçinde 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Yedek Lastik İçinde 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana\'da Yedek Lastik İçinde 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, esrarı ucuz olduğu için toplu olarak aldığını söyledi.

18.07.2024 10:18
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ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı hafif ticari araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Mehmet Can G. (40), " Diyarbakır'da parkta güneşleniyordum. Tanımadığım birine 'Esrar var mı?' diye sordum. Fiyatı ucuz olunca toplu aldım" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulama sırasında bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği Tinga ile araçta yaptığı aramada yedek lastiğin içinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçtaki Sevda Ç. (20) ile Mehmet Can G. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Sevda Ç. ifadesinde Antalya'ya tatile gittiklerini ver araçta esrar olduğundan haberi olmadığını ileri sürdü.

Mehmet Can G. ise "Diyarbakır'da parkta güneşleniyordum. Tanımadığım birine 'esrar var mı?' diye sordum. Fiyatı ucuz olunca toplu aldım. Ama Türk polisinden kaçamayacağımı beni durdurduklarında anladım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sevda Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Can G. ise tutuklandı.

Kaynak: DHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yedek Lastik İçinde 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yedek Lastik İçinde 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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