Adana'da Yedek Lastikte Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Yedek Lastikte Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da yapılan bir operasyonda, bir hafif ticari araçta bulunan yedek lastikte 6 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Şüpheli, uyuşturucuyu Diyarbakır'da tanımadığı bir kişiden toplu olarak aldığını ve polisten kaçmak için yedek lastiğe gizlediğini itiraf etti.

18.07.2024 10:05
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Adana'da yedek lastiğinde 6 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile arama yapan ekipler, araçtaki yedek lastikte 6 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Araçtaki Mehmet Can G. (40) ve dini nikahlı eşi S.Ç. (20), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet Can G'nin ifadesinde, uyuşturucuyu Diyarbakır'da bir parkta otururken tanımadığı bir kişiden fiyatını ucuz bulduğu için toplu aldığını ve polisin yakalamaması için yedek lastiğe gizlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Can G. tutuklandı, S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yedek Lastikte Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yedek Lastikte Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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