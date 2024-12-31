Adana\'da Yılbaşı Trafik Tedbirleri Alındı

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ADANA'da trafik polisi, yılbaşı tedbirleri kapsamında otogardaki yolcu otobüslerinde kış lastiği, takograf kontrolü ve alkol denetimi yapıp, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı trafik tedbirleri kapsamında Adana Otogarı'nda yolcu otobüslerinde kış lastiği, takograf kontrolü; şoförlere ise alkol denetimi yaptı. Otogardan çıkmak için kapıya yönelen otobüsleri durdurup kontrol eden polis, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takması konusunda uyardı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ ADANA,