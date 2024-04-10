Adana ve Mersin\'de Bayramlaşma Programları Gerçekleştirildi

Adana'nın Aladağ ilçesi ve Mersin'in Silifke ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Aladağ'da Merkez Camisi'nin avlusunda bayramlaşma programı yapıldı.
Programa katılan Kaymakamı Hasan Ali Kurt ve Belediye Başkanı Kemal Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı.
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törende konuklarıyla bayramlaştı.
Katılımcılara çilek ve erik ikram eden Aslaner, sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı, Silifke M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu ve huzurevine ziyarette bulundu.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini ve yarın üretimde bir rekor kırılacağını söyledi. Bayraktar, Erzincan'ın enerji ve maden kaynakları açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek, buraya daha fazla istihdam ve iş imkanı getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Urla ve Çeşme'yi ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, turizmin gözbebeği iki ilçeyi, yapacakları çalışmalarla daha da geliştireceklerini söyledi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 16 kadının oluşturduğu Kadın Ritim Grubu, Antika Pazarı'nda konser verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hayata katılımı teşvik etmek amacıyla kurulan grup, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.
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