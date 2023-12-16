Adanalı öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG'u inceledi

ADANA - Adanalı öğrenciler Yerli Malı Haftası çerçevesinde okul bahçesinde Türk bayrakları ile süslenen TOGG otomobilleri heyecan ve merakla inceledi.

Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlkokulu öğrencileri Yerli Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde okul bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli ilk aracı olan TOGG'u büyük merak ve heyecanla incelediler. Gemlik Mavisi, Kula Grisi, Pamukkale Beyazı renkleri ile merak uyandıran aracı inceleyen öğrenciler, çok beğendiklerini ifade ettiler.

TOGG'u inceleyen öğrencilerden Yusuf Mirza Solmuşgül, "Yerli Malı Haftasını kutluyoruz. Doğayı koruyarak kirletmeden kendi aracımızı üretelim. Ben TOGG'u ilk gördüğümde yurtdışı arabası sandım. ama Türk arabasıymış. Çok sevindim" dedi.

Öğrencilerden Furkan Erdem ise TOGG arabasını çok beğendiğini kaydederek, "Araç çok güzel, bu aracı üreten mühendislere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Kerem Özkan da yerli ve milli TOGG'u çok güzel bulduğunu ifade ederek, " Teknofest'te daha güzel inceleyeceğim. Bizde çok şaşırdık, TOGG gelince çok sevindik ve inşallah bu okuldan Türkiye'yi ileri götürecek mühendisler çıkacaktır" dedi.

Okul Müdürü Sevban Karaköse, yerli malı haftasında her yıl annelerin ürettiği ürünler yerine bu sene Türkiye'nin otomobili olan TOGG'la öğrencilerimiz bir araya getirmek istediklerini ifade ederek, "Bu yıl Teknofest'in Adana'da yapılacağı haberi üzerine öğrencilerimiz büyük heyecan yaşadı. Bizde ilçemizdeki TOGG sahiplerinden rica ettik. Araçlar okulumuza geldi ve öğrencilerimiz ülkemizin ürettiği yerli ve milli otomobilimizi görme tanıma şansı oldu" dedi.