 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adanalı öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG'u inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Adanalı öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG'u inceledi

Adanalı öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında okul bahçesinde Türk bayraklarıyla süslenen TOGG otomobillerini merakla inceledi. Halit Dağlı İlkokulu öğrencileri, TOGG'u Gemlik Mavisi, Kula Grisi ve Pamukkale Beyazı renkleriyle beğenerek inceledi. Öğrenciler, yerli ve milli otomobilin üretildiği okullarından gurur duyduklarını ifade etti.

Adanalı öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG\'u inceledi
16.12.2023 - 23:15,  Güncelleme: 23:28
Abone Ol

Adanalı öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG'u inceledi

ADANA - Adanalı öğrenciler Yerli Malı Haftası çerçevesinde okul bahçesinde Türk bayrakları ile süslenen TOGG otomobilleri heyecan ve merakla inceledi.

Kozan ilçesinde Halit Dağlı İlkokulu öğrencileri Yerli Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde okul bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli ilk aracı olan TOGG'u büyük merak ve heyecanla incelediler. Gemlik Mavisi, Kula Grisi, Pamukkale Beyazı renkleri ile merak uyandıran aracı inceleyen öğrenciler, çok beğendiklerini ifade ettiler.

TOGG'u inceleyen öğrencilerden Yusuf Mirza Solmuşgül, "Yerli Malı Haftasını kutluyoruz. Doğayı koruyarak kirletmeden kendi aracımızı üretelim. Ben TOGG'u ilk gördüğümde yurtdışı arabası sandım. ama Türk arabasıymış. Çok sevindim" dedi.

Öğrencilerden Furkan Erdem ise TOGG arabasını çok beğendiğini kaydederek, "Araç çok güzel, bu aracı üreten mühendislere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Kerem Özkan da yerli ve milli TOGG'u çok güzel bulduğunu ifade ederek, " Teknofest'te daha güzel inceleyeceğim. Bizde çok şaşırdık, TOGG gelince çok sevindik ve inşallah bu okuldan Türkiye'yi ileri götürecek mühendisler çıkacaktır" dedi.

Okul Müdürü Sevban Karaköse, yerli malı haftasında her yıl annelerin ürettiği ürünler yerine bu sene Türkiye'nin otomobili olan TOGG'la öğrencilerimiz bir araya getirmek istediklerini ifade ederek, "Bu yıl Teknofest'in Adana'da yapılacağı haberi üzerine öğrencilerimiz büyük heyecan yaşadı. Bizde ilçemizdeki TOGG sahiplerinden rica ettik. Araçlar okulumuza geldi ve öğrencilerimiz ülkemizin ürettiği yerli ve milli otomobilimizi görme tanıma şansı oldu" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yerli Malı, Türkiye, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adanalı öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG'u inceledi - Son Dakika


00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:47
Hamas, İsrailli esirlerin ölmeden önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı Hamas, İsrailli esirlerin ölmeden önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı

Son Dakika
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:47 Hamas, İsrailli esirlerin ölmeden önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 00:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Adanalı öğrenciler Yerli Malı Haftasında TOGG'u inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement