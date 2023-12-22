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Adilcevaz'da 'Kanayan Yaramız Filistin' Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Adilcevaz'da 'Kanayan Yaramız Filistin' Programı Düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen 'Kanayan Yaramız Filistin' programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterisi, şiir ve Filistin marşlarının okunmasıyla gerçekleşti. İlçe Müftüsü Erkan Karaca, konuşmasında Filistin'in önemini vurgulayarak, Filistin davasının Türk milletinin de kişisel bir dava olduğunu belirtti. Program, Gazze'de şehit olan Müslümanlar için yapılan dua ile sona erdi.

Adilcevaz\'da \'Kanayan Yaramız Filistin\' Programı Düzenlendi
22.12.2023 - 23:12,
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Adilcevaz'da "Kanayan Yaramız Filistin" programı düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz İlçe Müftülüğü öncülüğünde "Kanayan Yaramız Filistin" programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisiyle başlayan program, şiir ve Filistin marşlarının okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Erkan Karaca, "Filistin davamızın temelini ilk kıblemiz ve Allah'ın yeryüzündeki üç hareminden biri olan Mescid-i Aksa oluşturmaktadır. Aynı zamanda Filistin 400 küsür sene Osmanlı Devleti'nin toprağı olması sebebiyle bizim için hala vatan toprağı hükmündedir. Oradaki katliam ve zulümlere boyun eğmeyen şanlı mücahitlerin direnişi, Siyonizmin arz-ı mev'ud planlarının önündeki en büyük engeldir. Gazze'nin, Kudüs'ün düşmesi demek İslam coğrafyasının ve özellikle şehit kanıyla sulanmış aziz memleketimizin düşmesi demektir. Bu sebeple şanlı Peygamberlerimizin ayak izinin olduğu mukaddes toprakları kaderine terk edemeyiz. Bu dava bizim şahsi davamızdır. İnanıyoruz ki necip milletimiz üzerine düşen vazifeyi yapacak ve kuzeydeki aslan zalim İsrail'e hak ettiği sonu getirecektir" dedi.

Program Gazze'de şehit olan Müslümanlar için yapılan dua ile son buldu.

Kaynak: İHA
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