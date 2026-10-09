Adıyaman Belediyesi 6 mahallede 8 cadde ve sokakta yol onarımı yapıyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Hastane Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürürken, altı mahalledeki sekiz cadde ve sokakta da altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları onarıyor.

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftalık çalışma programı kapsamında kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak asfalt serimi, freze ve yama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Altyapısı tamamlanan bölgelerde yol yüzeylerini yenileyen ekipler, bozulan cadde ve sokakları da asfalt yamalarıyla onarıyor.

HASTANE CADDESİ YENİ ASFALTA HAZIRLANIYOR

Kentin önemli ulaşım güzergahlarından Hastane Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları öncesinde yoğun bir hazırlık mesaisi yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, freze makineleriyle mevcut asfalt yüzeyini sökerek caddeyi yeni asfalt serimine hazırlıyor. Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergahta yürütülen çalışmalarla yol kalitesinin artırılması ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

ALTI MAHALLEDE SEKİZ CADDE VE SOKAKTA YOL ONARIMI

Asfalt yama ekipleri ise altyapı çalışmaları nedeniyle yol yüzeylerinde meydana gelen bozulmaları gidermek amacıyla altı mahalledeki sekiz cadde ve sokakta çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi ve 22110 Sokak, Karapınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi ve 2798 Sokak ile Siteler Mahallesi 20123 Sokak'ta asfalt yama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yol yüzeylerini onararak sürücüler ve yayalar için daha güvenli ulaşım koşulları oluşturuyor.

KENT GENELİNDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Ekipler, belirlenen çalışma programı doğrultusunda asfalt serimi, freze ve yama ekipleriyle kentin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Özellikle altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde yol bakım ve onarım faaliyetlerine ağırlık veren Belediye, ulaşım konforunu artırmak ve kent içi ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.