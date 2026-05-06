Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Cumhuriyet Mahallesi'nde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Tutdere, çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve asfalt serimine geçileceğini kaydetti.

Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, kent merkezinde yağıştan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni yağmur suyu hattı döşeme ve kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye 400'lük yağmur suyu hattı ile 300'lük yeni kanalizasyon hattı döşeniyor. Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından Kurban Bayramı'na kadar bölgede asfalt serimi yapılacak.

Faaliyetleri yerinde inceleyen Tutdere, ASKİM ekiplerinden bilgi aldı. Çalışmaların kentin geleceğine yönelik kalıcı yatırımlar olduğunu belirten Tutdere, şunları söyledi:

"Bu yatırımlar kentimizin geleceği için"

"Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Cumhuriyet Mahallesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarındaki yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu bölgede 400'lük yağmur suyu hattı ile 300'lük yeni kanalizasyon hattı döşüyoruz. Bu çalışmalar, bir şehrin geleceği için yapılan altyapı yatırımlarıdır. Şehrimizin geleceğine büyük bir destekle, güçlü bir altyapı hizmeti sunuyor; Adıyaman'ımızı geleceğe hazırlıyoruz."

Çalışmaların ve asfalt seriminin Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını aktaran Tutdere, "Çalışmalarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.