Adıyaman'da Depremzede Kadınlardan "04.17 Belgeseli" Ankara'da İkinci Galasını Yaptı

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Yasin KABADAYI

(ANKARA)- Adıyaman Belediyesi'nin projesi kapsamında hazırlanan "4.17" Belgeselinin Ankara'daki ikinci galasında acıdan umut çıkarılmasına tanık olundu. 19 depremzede kadının yaptığı belgesele ilişkin bilgi veren Dönüştüren Kadınlar Derneği Genel Başkanı Nagehan Çakır, "'04.17' belgeseli yalnızca bir felaketin izlerini değil, umudun ve dayanışmanın da hafızamızdaki yerini hatırlatacak bizlere" dedi.

Adıyaman Belediyesinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere dikkati çekmek için yürüttüğü proje kapsamında hazırlanan "4.17 Belgesel Film Atölyesi"nin ikinci galası Dönüşen Kadınlar Derneği'nin 8 Mart kapsamında düzenlediği gecede yapıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Atakule AVM'de düzenlenen gecede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eşi Emral Tutdere, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalemi Şükran Kütükçü de katılanlar arasındaydı.

Belgeselin koordinatörlüğünü Gazeteci Selma Kara üstlenirken proje danışmanlığını da Sinema Yazarı Burçak Kara üstlendi. Proje kapsamında, 16-62 yaş arasında ve daha önce tecrübesi olmayan 19 depremzede kadına, uzmanlar, akademisyenler ve sektörün profesyonelleri tarafından kamera kullanımı, kurgu-montaj, röportaj teknikleri, fotoğrafçılık eğitimi gibi teknik konularda eğitimler verildikten sonra proje hayata geçti.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Dönüştüren Kadınlar Derneği Genel Başkanı Nagehan Çakır şunları kaydetti:

"6 Şubat hepimizin yüreğine kazınmış bir tarih. Binlerce canımızı, sevdiklerimizi, dostlarımızı kaybettik. Evlerimiz, anılarımız, umutlarımız enkaza döndü. O gece yalnızca binalar değil, yüreğimiz de enkaza döndü. O acının sızısını hiçbir zaman eksilmeyecek ama o enkazların altında yalnızca kayıplarımızı değil, aynı zamanda dayanışmayı, uzatılan o ellerde umudu da bulduk. Bugün ayağa kalkmak için mücadele eden kadınların umut hikayelerine tanıklık edeceğiz. 'Bir Hikaye Bin Umut' etkinliğimizde Adıyamanlı 19 Cesur kadının hayata tutunma çabasını izleyeceğiz. Onların hikayesini anlatan '04.17' belgeseli yalnızca bir felaketin izlerini değil, umudun ve dayanışmanın da hafızamızdaki yerini hatırlatacak bizlere. O felakette yaşananları kadınlarımızın gözünden anlatan bu belgesel hafızalarımızda yer edinmiş olan acılarımızın ve dayanışma ruhunu aslında bizlere hatırlattı."

"19 cesur yürekli kız kardeşimi tebrik ediyorum"

Çakır'dan sonra söz alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eşi Emral Tutdere de geceye ilişkin, "Ben kadın elinin değdiği her şeyin iyileştiğine ve güzelleştiğine inanıyorum. ve bu projenin hayata geçmesi için gecesini gündüzüne katan başta Selma Hanım olmak üzere 19 cesur yürekli kız kardeşimi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese" ifadelerini kullandı.

Kürsüye çıkan belgeselin koordinatörü Gazeteci Selma Kara ise projenin amatör bir ruh ile yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu hikaye Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Tutdere'nin kadın dostu Adıyaman vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ve yolculuğuna başladığımız bir hikaye. 17 Ekim 2024 tarihinde biz bu yolculuğa başladık. Bu yolculuk nasıl bir şeydi? Daha önce eline hiç kamera almamış. Kurgu masasına hiç oturmamış, hiç kimseyle röportaj için kimseye soru sormamış 19 kadınla... Bizler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri tarafından eğitimler verildi ve onlar karanlıktan sonra belgeselini ortaya çıkardılar."

CHP Milletvekili Sibel Su İçmez de acıdan umut çıkarılmasının zor olduğuna değinerek şunları söyledi:

"Acıdan bir umut çıkarmak kolay değil. Türkiye'de bir yanlış var. Her zaman kadın denilince sürekli olarak el işleri üzerinden kendini geliştirdiğine dair bir algı var. Bu projenin çok önemli bir ayağı da bence kadını sadece eve, mutfağa, el işine odaklandıran bir proje değil, tam tersi herkesin aslında yapamayacağı bir projede sıfırdan başlayıp biraz sonra izleyeceğimiz çok önemli bir çalışmaya imza attınız."

"Laiklikten, eşitlikten uzak olanlar bu kadınlardan korkuyor"

Geceye dair ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da kadınların dönüştürücü gücü olduğunu belirterek geceye dair şu ifadeleri kullandı:

"Dönüştüren Kadınlar etkinliği için bir aradayız ve Dönüştüren Kadınlar Derneği'nin organizasyonuyla 6 Şubat depreminde yaşadıklarımızı bir kez daha hatırlamak, yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla ve özlemle anmak ve bu deprem sonrasında mücadelesine devam eden kadınların hikayesini dinlemek için bir araya geldik. Aynı zamanda Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tuddere'nin değerli eşi de bugün bizlerle birlikte. Ankara Büyükşehir Beydiyemizin kıymetli Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi de bizlerle birlikte. Bizler şuna inanıyoruz, kadınların dönüştürücü gücü vardır. Kadınların bu dönüştürücü gücünden korkanlar, laikliğe düşman olanlar, 'kadını sahiplendirmek lazım' cümlesini kurabilecek kadar cumhuriyet değerlerine yabancı olanlar, laiklikten, eşitlikten uzak olanlar bu kadınlardan korkuyor. Korksunlar bizden. Çünkü bizler eşitliğe, haklarımıza, hayallerimize, hayatlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Asla ve asla Atatürk Türkiye'sinde kazanılmış olan haklarımızdan bir adım geri adım atmayacağız. Bir gram bile eksilmeyeceğiz. Her geçen gün örgütlü gücümüze güç katarak ve kadın dayanışmasını yükselterek daha da güçlendiğimizi görüyor ve bu noktada da geleceğe dair umudu yükseltiyoruz. Büyük bir mucizedir umut ve umudu taşıyan da kadınlardır. O yüzden kadınların umuduyla ülkemizin kaderinin de değişeceğine yürekten inanıyoruz."

Belgesel gösterimi sırasında geceye katılanlar göz yaşlarına hakim olamadı. Gecenin sonunda ise projede yer alan depremzede Dicle Hayat Dağdeviren katılımcılara piyano dinletisi sundu.