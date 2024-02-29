Çelikhan'da Hafif Ticari Araç Çarptı: İki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Çelikhan'da Hafif Ticari Araç Çarptı: İki Çocuk Yaralandı

Çelikhan\'da Hafif Ticari Araç Çarptı: İki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi konteyner kent girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B. (9) ve M.K.B'ye (7), H.H. idaresindeki 02 BA 483 plakalı hafif ticari araç çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya'ya sevk edildi.

29.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:17
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı iki çocuk yaralandı.

Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi konteyner kent girişinde yolun karşısına geçmek isteyen

A.B. (9) ve M.K.B'ye (7), H.H. idaresindeki 02 BA 483 hafif ticari araç ile çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acli Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Malat'ya ya sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çelikhan'da Hafif Ticari Araç Çarptı: İki Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çelikhan'da Hafif Ticari Araç Çarptı: İki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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