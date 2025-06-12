Adıyaman'da Mersin Caddesi'nde Asfalt Çalışmaları Başladı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kent ulaşımı açısından stratejik öneme sahip Mersin Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu caddeyle birlikte şehrimizin ikinci kapısını açmış olacağız. Hem trafik yükünü hafifletecek hem de afetlere karşı şehrimizi daha dirençli hale getirecek önemli bir güzergahı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Tutdere, Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında inşa edilen Mersin Caddesi'ndeki asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Yolun tamamlanmasıyla kent içi trafik yükünün önemli ölçüde hafifleyeceğini belirten Tutdere, aynı zamanda bu güzergahın, Adıyaman'a ikinci bir giriş-çıkış aksı kazandırarak olası afet durumlarında kritik bir tahliye hattı işlevi göreceğini dile getirdi.

Tutdere açıklamasında, şunları kaydetti:

"Ekip arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman'ımızı barışın, kardeşliğin ve umudun şehri yapacağız"

"Altyapısı, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları tamamlanan Mersin Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başladık. Bu caddeyle birlikte şehrimizin ikinci kapısını açmış olacağız. Hem trafik yükünü hafifletecek hem de afetlere karşı şehrimizi daha dirençli hale getirecek önemli bir güzergahı halkımızın hizmetine sunacağız. Adıyaman Belediyesi olarak tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Alt ve üstyapı yatırımlarımızı hızla sürdürüyor, halkımızın desteğiyle yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman'ımızı barışın, kardeşliğin ve umudun şehri yapacağız. Halkımızın desteğiyle hep birlikte mutlu bir Adıyaman'ı inşa edeceğiz."