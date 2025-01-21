Adıyaman'da Modern Binalar Yükseliyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Modern Binalar Yükseliyor

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Adıyaman'daki rezerv alanlarda inşa edilen modern binalar yaz sonuna kadar teslim edilecek.

21.01.2025 12:06
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Adıyaman'daki rezerv alanlarınlar kente modern görünüm kattı

ADIYAMAN - Adıyaman'da rezerv alan olarak belirlenen yerlerde yükselen binaların tamamının bu yıl yaz sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Bazı binalar tamamlanarak hak sahipleri belirlenirken yapılan rezerv alanlarla kent modern bir görünüm kazandı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı ve bulvara bağlı caddelerin bir kısmın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi. Asrın felaketinin hemen ardından başlanılan rezerv alanlarda dükkan, işyeri ve konutlar hızla yükseldi. Atatürk Bulvarı üzerinde toplamda 240 bin metrekarelik zemin alanında, 350 bin metrekarelik inşaat gerçekleştiriliyor. Bu alanda toplam 3 bin 150 adet ticaret alanı ve konut bulunuyor. Zemin artı 4 kat olarak inşa edilen modern ve şık binalar kente yeni bir görünüm kavuşturdu.

Özellikle Atatürk Bulvarın'ın eski emniyet müdürlüğünden valilik kavşağına kadar olan alanda yapılan konutların bir kısmı bitti ve sahipleri belirlendi. Binaların çevre düzenlemesi yapılıyor. Önümüzdeki günlerde vatandaşların buraları teslim alarak ticari faaliyetlerini yürütmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Atatürk Bulvarı üzerinde çok farklı farklı noktalarda toplam 240 bin metrekarelik zemin alanında, toplamda 350 bin metrekarelik inşaat gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kısmı ticari üniteler, bir kısmı da doğrudan konut veya ofis olarak gerçekleştirilen inşaatlar. Bunlar tamamen hak sahiplerimize yani bu bölgede daha önceden binaları olan hak sahiplerimize teslim edilecek. Çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Şuan içerisinde bulunduğumuz nokta tamamlanmak üzere olan, hatta bir kısmı tamamlanıp vatandaşlarımıza da teslimi gerçekleşmiş, yakında belki ticari faaliyetleri veya ofisleri göreceğimiz alan. Burada toplam bu bahsettiğimiz 350 bin metrekare inşaat alanında yaklaşık 3 bin 150 tane ticari alın ve konut bulunuyor. Bunların tamamını bu yıl içerisinde, hatta birçoğunu yazın sonlarına doğru tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bu çalışmaların bir önemli özelliği de sadece fiziksel olarak insanlarımızın kaybettiği konutlarını, ticaret alanlarını, dükkanlarını yerine koymakla kalmıyoruz. Aynı zamanda çok şık bir mimariyle modern bir kentleşme anlayışıyla, aynı zamanda şehrimizin gelişmesi için de kılavuz, örnek olacak bir alan oluşturuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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