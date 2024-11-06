Adıyaman'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımına Başlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımına Başlandı

Adıyaman\'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımına Başlandı

Kahramanmaraş depremleri sonrası Adıyaman'da orta hasarlı 4.500 bina yıkım sürecine girdi.

06.11.2024 13:20
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da orta hasarlı 4 bin 500 binanın yıkımına başlanıyor.

Depremlerin ardından hasar tespitlerini yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı binalarla ilgili işlemleri tamamladıktan sonra orta hasarlı binalar için çalışmalara geçti.

Orta hasarlı 4 bin 500'den fazla binanın tespit edildiği Adıyaman'da güçlendirme başvurusu yapılmayanlar için İl Özel İdaresi koordinesinde başlatılan yıkım ihalesi tamamlandı.

İhale sürecinin sonuçlanmasıyla kentte halen depremin izlerini taşıyan orta hasarlı binaların yıkımına da başlanmış olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki yapıların depremlerde ağır hasar aldığını hatırlattı.

Ağır hasarlı yapıların tamamının yıkıldığını ve orta hasarlı yapıların yıkım işlerinin de başlamak üzere olduğunu ifade eden Ergezen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı yapılarla karşı karşıyaydık ve bunların yıkım işlemlerinin yüzde 100'ü tamamlandı. Akabinde orta hasarlı yapıların yıkım süreci başladı. Binalarının güçlendirmesi için tanınan süreçte bazı vatandaşlarımızın herhangi bir işlem yapmadığı, ruhsat almadığı, güçlenmeye başlamadığı tespit edildi. Bunun üzerine Valiliğimiz tarafından ihale sürecine girdik ve bu süreci de tamamladık."

Depremlerin izlerini taşıyan binaları ortadan kaldırmak istediklerini dile getiren Ergezen, "İlimizde 4 bin 500 civarında binanın yıkım işlemi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 500 vatandaşımız güçlendirme için başvuru yaptı ve onların ücretleri de AFAD tarafından ödeniyor." dedi.

"Hedef kente uygun, modern, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek"

Yeni yapıların kente estetik bir görünüm kazandıracağını aktaran Ergezen, bu noktada çok istikrarlı çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Kent genelinde bu alandaki çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Ergezen, "İlimizin kent dokusuna uygun, modern, depreme dayanıklı yapıları inşa etmek öncelik hedefimizdir. Bunun için de kentin mimari dokusuyla uyuşan, yapılaşmaya uygun yerlerde daha güzel, daha yaşanılabilir bir Adıyaman inşa edebilmek için elimizden gelen çalışmaları sürdürmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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