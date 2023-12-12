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Adıyaman'da PKK operasyonunda DBP İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK operasyonunda DBP İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında jandarma, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP'nin ilçe başkanı olduğu iddia edilen Z.M'yi gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman\'da PKK operasyonunda DBP İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı
12.12.2023 - 12:33,
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Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İslahiye İlçe Başkanı Z.M. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen jandarma, örgüt mensuplarına kuryelik yaptığı öne sürülen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde DBP'nin ilçe başkanlığını yürüten Z.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da PKK operasyonunda DBP İslahiye ilçe başkanı gözaltına alındı - Son Dakika
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