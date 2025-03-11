Adıyaman'da Ramazan Panayırı İlgi Görüyor

Adıyaman'da Ramazan Panayırı'na büyük ilgi

ADIYAMAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu yıl deprem bölgesinde gerçekleştirilen "Ramazan Panayırı" etkinliğine depremzedeler yoğun ilgi gösteriyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde Ramazan ayında, Geleneksel Türk Sanatları, Meddah Gösterileri, Gölge Oyunları'nın yanı sıra atölye etkinlikleri Ramazan Panayırı'nda depremzedeler ile buluşuyor.

6 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmeye devam edecek etkinliğe Adıyaman'da her geçen gün ilgi artıyor. Aileler çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor. Adıyaman'da Millet Bahçesi'ndeki panayır alanında çocuklar eğlenceye doyuyor. Etkinlikler sonunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Yapılan programla ilgili konuşan etkinliğin Adıyaman Koordinatörü Erol Canbaz, "Şu anda çocukların yüzü gülüyor. Annelerin babaların yüzü gülüyor. Burada devletin elinin olduğunun farkındalar. Çocukların daha neşeli olması, eğlenebilmesi için bu panayırı düzenledik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un aklı her daim deprem bölgesinde ve kendisine bu etkinlik için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.