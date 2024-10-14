Adıyaman'da Sanat Sergisi ve Depremin İzleri

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Sur canisi bilgisayarında tek bir video bırakıp ne var ne yok silmiş

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medyada gündem olan Adıyamanlı vatandaşların resim sergisine yaptıkları yorumlar hakkında, "Gülümseyerek izlediğimiz bu samimi görüntülerde sanatın gücünü ve 6 Şubat depreminin ağırlığını hissettim" değerlendirmesini yaptı.

Hikmet Eraslan'ın organize ettiği, İtalyan ressamların yağlı boya tablolarından oluşan sergi, dün Adıyaman'da sanatseverlerle buluştu. Sergiye katılan Adıyamanlı vatandaşlar, Geppi Esposito'nun "Küreler ve Piramitler" adlı tuval üzerine yağlı boya tablosuna yönelik, "Bu adam benim fikrime göre çok üzüntü görmüşüm, o yüzden bu fotoğrafı çizmişler buraya koymuşlar" yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başkan Tutdere, söz konusu videonun, Adıyaman halkının 6 Şubat depremleri sonrası yaşadığı derin hüznü yansıttığını belirtti. Başkan Tutdere, Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, sanat bazen o kadar güçlüdür ki, sadece bir bakışta bile bize hayatın tüm yükünü hissettirir. Hemşehrimin tabloda gördüğü ve üzerine basa basa vurguladığı 'çok üzüntü' duygusu da bunun göstergesi. Adıyaman'ımız 6 Şubat'ta büyük bir hüzün yaşadı ve bu duyguyu her yerde görüyoruz. Hemşehrimin gönül diliyle anlattığı da tam olarak bu" dedi.

Başkan Tutdere, sanata ve hayata dokunan herkese teşekkürlerini iletti.