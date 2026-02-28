Adıyaman'da Siber Dolandırıcılara Karşı Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Siber Dolandırıcılara Karşı Uyarı

28.02.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Jandarma, dijital dolandırıcılıkla mücadelede vatandaşları bilgilendiriyor ve eğitim veriyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, artan dijital dolandırıcılık olaylarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlar uyarıldı.

Kentte okul, kamu kurum ve vatandaşlara ulaşan ekipler, dolandırıcılık olaylarının azalması için çalışmalar yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Ceren Adanur Cemek, AA muhabirine, siber suçlarla mücadele faaliyetlerinin adli makamlar koordinasyonunda aralıksız sürdüğünü belirtti.

Jandarma olarak günün her saatinde siber devriye faaliyetleri ile internet ortamında işlenen suçların takibi ve tespitine yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Cemek, şöyle devam etti:

"Ekiplerimizce dolandırıcılık olaylarında kullanılan web siteleri, sosyal medya hesapları, e-posta adresleri, IP bilgileri ve finansal hareketlerin titizlikle inceliyoruz, gerektiğinde Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından teknik destek alıyoruz."

"Dolandırıcılığın temelinde sosyal mühendislik var"

Dolandırıcılığın çoğu zaman sosyal mühendislik yöntemiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Cemek, "Bu yöntem bireylerin zaaflarını hedef alarak psikolojik manipülasyon yoluyla kişisel veya finansal bilgilerin ele geçirilmesi esasına dayanmaktadır." diye konuştu.

Vatandaşların en sık karşılaştığı dolandırıcılık yöntemlerine de değinen Cemek, "Yüksek kazanç vaadiyle yapılan yatırım dolandırıcılığı, telefonla kendini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin para talebi ve sosyal medya üzerinden piyasa değerinin çok altında ürün satışı vaatleri konusunda dikkatli olunması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Resmi kurumların hiçbir şekilde vatandaşlardan elden para, altın veya havale/EFT talep etmeyeceğini hatırlatan Cemek, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine başvurulması gerektiğini belirtti.

Kentte 25 bin 790 kişiye siber farkındalık eğitimi verildiğini belirten Cemek, suçların önlenmesinde bilinçlendirme çalışmalarının önemli rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Jandarma, Adıyaman, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Siber Dolandırıcılara Karşı Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:22:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Siber Dolandırıcılara Karşı Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.