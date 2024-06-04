Adıyaman'da Toplum Yararına Program (TYP) Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Toplum Yararına Program (TYP) Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Adıyaman\'da Toplum Yararına Program (TYP) Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplum yararına program (TYP) bilgilendirme toplantısında, TYP'nin öneminden bahsederek deprem bölgesinde yaraların hızla sarılması ve vatandaşlara geçici gelir desteği sağlanması amacıyla başlatılan programın vatandaşlar için geçici gelir kaynağı olduğunu vurguladı. Varol, TYP'nin kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteğinin olanaksız olduğunu ve adaletsizlik yaratacağını belirtti. Ayrıca, TYP'de işleri sonlanan vatandaşların İŞKUR aracılığıyla başka işlere yönlendirileceğini ve ihtiyaç duyulması halinde yeni TYP kontenjanı tahsis edileceğini ifade etti.

04.06.2024 19:03
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Adıyaman'da Toplum Yararına Program (TYP) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan programda Vali Osman Varol, son zamanlarda TYP'de yaşanan sorunları dile getirdi.

Vali Varol, TYP'nin öneminden bahsederek "Bildiğiniz gibi 6 Şubat Asrın Felaketi'nin ardından deprem bölgesinde yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlarımıza geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için attığımız adımlardan bir tanesi de İŞKUR aracılığıyla başlatmış olduğumuz Toplum Yararına Programlar idi." dedi.

TYP'nin vatandaşlar için geçici gelir kaynağı olduğunu aktaran Varol, "TYP vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup, TYP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği gerek yasalarımıza göre gerekse diğer mevzuatımıza göre olanaksızdır ve ayrıca diğer vatandaşlarımız açısından da adaletsizliğe sebep olacak bir istektir. TYP kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değildir, bunun yolları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kentte ekonomik canlılığın başladığını belirten Varol, "Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu da görüyoruz." diye konuştu.

TYP'de işleri sonlanan vatandaşlar için İŞKUR yoluyla başka işlere yönlendirileceğini dile getiren Varol, "TYP'den sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İŞKUR İl Müdürlüklerimize davet edilecektir. Biten programlar için bu süreç halihazırda başlamıştır." dedi.

OSB ve çeşitli iş kollarında çalışma imkanı sağlanacağını vurgulayan Varol, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlandırılarak şartları tutanlar işsizlik ödeneği, İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kurslarına çalışmak isteyenler özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. Bunu da OSB'ler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer tüm olanakları kullanarak çözeceğiz."

Kentte ihtiyaç duyulması halinde yeni TYP kontenjanı tahsis edileceğini ifade eden Varol, sözlerini şöyle bitirdi:

"İlimizin yeniden ihtiyaç duyması halinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için farklı vatandaşlarımızın yararlanabileceği ve TYP kriterlerinin uygulandığı yeni TYP kontenjanı tahsisi de söz konusu olacaktır. Böylelikle sürdürülen hizmetlerde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Toplum Yararına Program (TYP) Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Toplum Yararına Program (TYP) Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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