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Adıyaman'da Yeni Şehir İnşası

Adıyaman\'da Yeni Şehir İnşası
31.07.2025 23:09
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Bakan Kurum, Adıyaman İndere'deki dev şantiyeden görüntüler paylaştı. 100 bin kişiye konforlu konut.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan Adıyaman- İndere'den görüntüler paylaştı.

Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Kahramanmaraş depremlerinde 5 çocuklarını kaybeden, enkazdan 2 torunlarıyla birlikte çıkarılan ve devletin desteğiyle yeniden hayata tutunan Ayşe ve Bayram Kahraman çiftine ve İndere Şantiyesi'nden görüntülere yer verdi. Bakan Kurum, paylaşımında Bayram Kahraman'ın 'Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan' sözlerini de alıntıladı.

'BURAYA YENİ BİR ADIYAMAN YAPILDI'

Paylaşılan görüntülerde, 2 torunu ve eşiyle yeniden ayağa kalkmaya çalıştıklarını anlatan Kahraman, "Ben devletime güveniyorum. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Bundan iyisi can sağlığı. Bundan iyisini kim yapıyorsa hodri meydan. Buyursun yapsınlar. Kimse yapamaz bunu. 2 senenin içinde 11 il demek ne demek? Bir yeni Adıyaman buraya yapıldı" dedi.

Ayşe Kahraman da İndere'deki inşa çalışmalarının büyük bir gayretle sürdüğünü ifade ederek, "Buralar önce dağdı. Kimse inanmadı bu evlerin olacağına. Şimdi maşallah bir Adıyaman da buraya kurulmuş. İçleri saray gibi güzel, tertemiz. Buraya gelenler bir daha geliyor, 'çok güzel evler' diyorlar. Allah emeği geçenlerden bin kere razı olsun" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ İNDERE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467'si konut, 363'ü iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 830 ev ve iş yerinden büyük bölümünü tamamladı. 9 bin 532 bağımsız bölüm teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak İndere'de 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçi çalışıyor.

Kaynak: DHA

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