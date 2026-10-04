Adıyaman Gölbaşı\'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Adıyaman Gölbaşı'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Gölbaşı'nda Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu Çelik köyü rampasında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Sürücüler ve araçlardaki 2 kişi yaralanırken yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Gölbaşı- Kahramanmaraş yolu Çelik köyü rampasında Y.Y. idaresindeki 23 ABD 789 plakalı otomobil, Z.K. yönetimindeki 27 HD 822 plakalı otomobil, M.C'nin kullandığı 44 ER 671 plakalı otomobil ve M.E. idaresindeki 27 BDK 325 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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