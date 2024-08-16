Adıyaman'ın Tut ilçesinde depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye başladı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye başladı

Adıyaman\'ın Tut ilçesinde depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve ardından selden etkilenen Adıyaman'ın Tut ilçesinde afetzedeler, inşası tamamlanan evlere yerleşmeye başladı. Tut ilçesinde 420 deprem konutunun 163'ünün anahtarları teslim edildi. Evlerine yerleşen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek devletin desteğine teşekkür etti.

16.08.2024 10:46
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve ardından selden etkilenen Adıyaman'ın Tut ilçesinde afetzedeler, inşası tamamlanan evlere yerleşmeye başladı.

Vali Osman Varol, gazetecilere, her ilçede kalıcı konutlarla ilgili çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tut ilçesinde ailelerin birçoğunun evlerine yerleştiğini aktaran Varol, "Sürecin başından beri depremin hemen sonrasında her bölgemizde olduğu gibi Tut ilçemizde de çok yoğun bir şekilde çalışmalar başladı. İlçe merkezimiz için 420 deprem konutu orada inşa ediyoruz. Bunların 163'ünün anahtarını vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu.

96 evde yaşam başladı

Varol, anahtarlarını alan afetzedelerin evlerine yerleştiğini belirterek "Anahtarını teslim ettiğimiz vatandaşlar da hazırlıklarını tamamladıkça evlere yerleşiyorlar. Şuan 96 hanemizde fiilen oturuluyor ama her gün hem anahtar teslimlerimiz hem de vatandaşlarımızın yerleşimleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların evlerinden memnun olduğunu belirten Vali Varol, "Vatandaşlarımız da konutların hem bulunduğu yerden hem de genel olarak kalitelerinden, niteliklerinden hoşnutlar. Vatandaşlarımız çok sıkıntı çekti, inşallah yeni evlerinde mutlu, yeni bir hayata başlayacaklar." dedi.

Afetzedeler memnun

Evine yerleşen vatandaşlardan Ayşe Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu, evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi.

Afetzedelerden Nazlı Karakaplan da evini çok beğendiğini belirterek ilgililere teşekkür etti.

Vatandaşlardan Yüksel Özkan ise kalıcı konutlara birçok ailenin yerleştiğini, evi çok beğendiğini ve artık kötü günlerin geride kaldığına inandığı dile getirdi.

6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde sürüklenen konteynerdeki 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Deprem, Tut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Tut ilçesinde depremzedeler yeni evlerine yerleşmeye başladı - Son Dakika

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