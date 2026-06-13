Adrasan: Doğal Güzelliklerin Cenneti - Son Dakika
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Adrasan: Doğal Güzelliklerin Cenneti

Adrasan: Doğal Güzelliklerin Cenneti
13.06.2026 11:21
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Antalya'nın Adrasan bölgesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle yaz turizminin gözdesi oluyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan Adrasan, dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Mavi ile yeşilin buluştuğu, tarihi Likya Yolu'nun önemli etaplarına ev sahipliği yapan Adrasan, sakin atmosferi, berrak denizi, koyları ve doğa yürüyüşü imkanlarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.

Likya Yolu'nun Gelidonya Feneri-Çıralı ve Olimpos-Adrasan etaplarının kesişim noktasında bulunan bölge, "Antalya'nın Maldivleri" olarak anılan Suluada'nın yanı sıra Ceneviz ve Sazak koylarıyla da dikkati çekiyor.

Bölgeden düzenlenen tekne turlarına katılan ziyaretçiler, turkuaz renkli koylarda yüzme, güneşlenme ve dinlenme fırsatı bulurken, doğaseverler de Likya Yolu güzergahında yürüyüş yapabiliyor.

Bölgede işletmecilik yapan turizmci Bilge Kağan Yılmaz, AA muhabirine, 2009'da aile işletmesi olarak turizm alanında faaliyet göstermeye başladıklarını, farklı ülkelerden gelen misafirlere bungalovlarda tatil imkanı sunduklarını söyledi.

"Temmuz için belirli doluluğa ulaştık"

Adrasan'ın özellikle huzurlu bir tatil arayanların tercihi olduğunu ve yaz sezonuna ilişkin rezervasyonların olumlu seyrettiğini belirten Yılmaz, "Temmuz, ağustos ve eylül rezervasyonlarımız devam ediyor. Temmuz için belirli doluluğa ulaştık. Daha çok yürüyüş grupları geldiği için eylül, ekim, kasım döneminin de hareketli geçmesini bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, Rusya, Almanya, İngiltere, ABD ve İrlanda başta olmak üzere birçok ülkeden turist ağırladıklarını vurgulayarak, Adrasan'ın doğası, iklimi, mutfağı, denizi ve tarihi değerleriyle farklı bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Bölgede tekne turu düzenleyen Bilal Yılmaz da Adrasan'ın doğal yapısını koruyabilmiş nadir turizm merkezlerinden biri olduğunu anlattı.

Adrasan'ın Suluada, Ceneviz, Akvaryum ve Sazak gibi koylarıyla öne çıktığını aktaran Yılmaz, bölgenin aynı zamanda Likya medeniyetinin izlerini taşıyan önemli bir kültür rotası olduğunu dile getirdi.

Tekne turlarına ilginin her geçen yıl arttığına değinen Yılmaz, yoğunluğun düzenli bir liman altyapısıyla desteklenmesinin bölge turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

Yılmaz, tarihi, doğası, denizi iç içe geçen Adrasan'ın, Olimpos, Çıralı gibi sahillere yakınlığıyla da önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

"Burada tarih, kültür ve doğa bir arada"

Adrasan Sahili'nde yaklaşık 25 yıldır yeme içme sektöründe faaliyet gösteren Azize Taşır ise bölgenin iki dağın arasında yer alan eşsiz konumuyla ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.

Turistlere Türk mutfağının lezzetlerini sunduklarını anlatan Taşır, son yıllarda Adrasan Koyu'nun özellikle tekne turlarıyla adından daha fazla söz ettirdiğini vurguladı.

Taşır, "Burada tarih, kültür ve doğa bir arada bulunuyor. İnsanlar özellikle dinlenmek ve sakinlik aramak için geliyor. Bölgede butik oteller ve bungalov tesisler ağırlıkta. Okulların tatil olmasıyla ziyaretçi sayısının daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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