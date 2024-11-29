AFAD: Akdeniz'deki Depremde Olumsuz Durum Yok

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AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Akdeniz'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında saat 22.13'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,