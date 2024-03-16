AFAD Başkanı Okay Memiş, Gaziantep\'teki deprem bölgelerini ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine ziyarette bulundu.
Memiş, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan kalıcı deprem konutlarını inceledi.
Konutlarına yerleşen ailelere misafir olan Memiş, çocuklara oyuncak hediye etti.
Daha sonra Nurdağı Kaymakamlığına geçen Okay Memiş, kaymakam İsmail Alsancak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapımı süren deprem konutlarını inceledi.
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Selim Han İ, tavan vinciyle taşınan malzeme yüklü sepetin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yapılan çalışmalarda 6 bin 768 kişi sorgulandı ve 23 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 20 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, 218 gram uyuşturucu madde, 184 uyuşturucu hap, 77 bin 520 dolu/boş makaron, 32 kilogram kaçak tütün ve 8,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin Hacılar ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretler sırasında birlik ve beraberlik mesajları verdi ve Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hacılar İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu.
22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Peru/Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ve Zeynep Efe davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya'da yapılacak olan hazırlık kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sakatlıksız iyi bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman metrosunda yolculuk yaparak yurttaşlarla bir araya geldi. Beşikçioğlu, metrodaki yurttaşlarla sohbet ederek Etimesgut'un sorunlarının çözümü için yapacağı çalışmaları anlattı. Yurttaşlar, metroda müzik yapan gençlere eşlik eden Beşikçioğlu'nu ilgiyle karşıladı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu meydana gelen kazalarda, devrilen ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kazalarda diğer sürücülerde maddi hasar oluştu.
Karabük'te, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, önünde seyir halinde olan araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil duramayarak çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve araçlarda hasar oluştu.
Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda, 18 adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 17 kişi tutuklandı.
Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaklaşık 2 saat boyunca yolun trafiğe kapalı olduğunu belirtti.
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