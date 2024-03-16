AFAD Başkanı Okay Memiş, Gaziantep'teki deprem bölgelerini ziyaret etti - Son Dakika
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AFAD Başkanı Okay Memiş, Gaziantep'teki deprem bölgelerini ziyaret etti

AFAD Başkanı Okay Memiş, Gaziantep\'teki deprem bölgelerini ziyaret etti

AFAD Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine ziyarette bulundu. İslahiye'de yapılan ve tamamlanan kalıcı deprem konutlarını inceleyen Memiş, ailelere oyuncak hediye etti. Nurdağı Kaymakamlığı'nda ise çalışmalar hakkında bilgi aldı ve deprem konutlarını inceledi.

16.03.2024 12:38
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine ziyarette bulundu.

Memiş, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan kalıcı deprem konutlarını inceledi.

Konutlarına yerleşen ailelere misafir olan Memiş, çocuklara oyuncak hediye etti.

Daha sonra Nurdağı Kaymakamlığına geçen Okay Memiş, kaymakam İsmail Alsancak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapımı süren deprem konutlarını inceledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Okay Memiş, Gaziantep'teki deprem bölgelerini ziyaret etti - Son Dakika

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