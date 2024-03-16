AFAD Başkanı Okay Memiş, Gaziantep\'teki deprem bölgelerini ziyaret etti

Üsküdar Sahil Yolu'nda Konteyner Yüklü Vinç Kaza Yaptı

Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaklaşık 2 saat boyunca yolun trafiğe kapalı olduğunu belirtti.