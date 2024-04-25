AFAD Başkanı Okay Memiş, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı ve JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi ile bir araya geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Tanaka Akihiko ve JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Watanabe Daisuke ile bir araya geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akihiko ile Daisuke'nin, Başkanlığı ziyaret ederek Memiş ve ilgili yöneticilerle görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, AFAD-JICA arasında hayata geçirilen "Etkin Afet Risk Yönetimi için Kapasite Geliştirme Projesi" başta olmak üzere işbirliği konularının ve yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan ortak projelerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki köklü işbirliğimiz, pek çok alanda olduğu gibi afet yönetimi alanında da hız kesmeden devam ediyor. Güçlenen işbirliğimizin ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.