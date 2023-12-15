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AFAD, deprem bağışlarının 71 milyar TL'sini afetzedelere ulaştırdı - Son Dakika
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AFAD, deprem bağışlarının 71 milyar TL'sini afetzedelere ulaştırdı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında toplanan bağışların 71 milyar 678 milyon 731 bin 31 TL'sini afetzedelere ulaştırdığını duyurdu. Toplam bağış miktarı ise 123 milyar 963 milyon 984 bin 430 TL olarak açıklandı.

AFAD, deprem bağışlarının 71 milyar TL\'sini afetzedelere ulaştırdı
15.12.2023 - 17:02,
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bağış hesabında toplanan paranın 71 milyar 678 milyon 731 bin 31 TL'sinin afetzedelere ulaştırıldığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 123 milyar 963 milyon 984 bin 430 TL'den 71 milyar 678 milyon 731 bin 31 TL'yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizden aldığımız güçle durmadan, yorulmadan çalışıyor; depremin izlerini el birliği ile siliyoruz. Türkiye, tek yürek" denildi.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, AFAD, Deprem, Acil Durum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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