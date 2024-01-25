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AFAD: Olumsuz Durum Yok - Son Dakika
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AFAD: Olumsuz Durum Yok

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi. Saha tarama çalışmaları devam ederken, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilmiştir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da depremle ilgili açıklamalarda bulunarak, durumu yakından takip ettiklerini ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtmişlerdir.

AFAD: Olumsuz Durum Yok
25.01.2024 - 16:38,
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AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

YERLİKAYA VE KOCA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "16.04'te Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında. Geçmiş olsun Malatya" paylaşımı yaptı.

Kaynak: DHA
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