Afgan, Özbek ve Hint şirketler Kabil fuarında 400 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

KABİL, 11 Ekim (Xinhua) -- Afganistan, Özbekistan ve Hindistan'dan özel sektör girişimcileri, ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yaklaşık 400 milyon ABD doları değerinde ticaret anlaşmaları imzaladı.

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası tarafından pazar günü yapılan açıklamaya göre anlaşmalar, ekonomik işbirliğini derinleştirmeye, daha fazla yatırım çekmeye ve hem yerli hem de yabancı işletmeler için yeni fırsatlar sunmaya katkıda bulunacak.

Anlaşmalar, Kabil'de düzenlenen ve aralarında Özbekistan ile Hindistan'dan işletmecilerin de bulunduğu 323 yerli ve yabancı şirketin yaklaşık 700 stantta ürünlerini sergilediği büyük bir ticaret fuarında imzalandı.