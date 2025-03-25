Afganistan Büyükelçiliği İftar Düzenledi

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, iftar programı düzenledi.

Büyükelçilikte düzenlenen iftara, Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mohammad Zubair Wadan, çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilisi ve davetliler katıldı.

Maslahatgüzar Wadan, burada yaptığı konuşmada, maneviyat dolu ramazan ayında davetlileri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Diyanet İşleri Başkanlığı, AFAD, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Umut Kervanı Vakfı, Türk Kızılay başta olmak üzere davete icabet eden bütün STK temsilcilerine teşekkür eden Wadan, "İki ülke ve halklarımız arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayan değerli faaliyetlerinizi her zaman takdirle karşılıyoruz." dedi.

Wadan, Afganistan ve Türkiye'nin tarih boyunca kardeşlik ve dostane ilişkilerine sahip olduğunu ve zor zamanlarda birbiriyle omuz omuza durduklarını aktardı.

İftarda, davetlilere Afganistan'ın geleneksel yemekleri ikram edildi.