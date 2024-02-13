Afganistan\'da Çocuklar, Ailelerini Isıtmak İçin Yardım Topluyor

Afganistan'da okul çağındaki küçük çocuklar, yakacak bulamayan ailelerini ısıtmak için odun ve kömür dükkanlarından yardım topluyor.
Kış aylarının çok sert geçtiği Afganistan'da dar gelirli aileler ısınmakta zorluk çekiyor.
Geçen yıl ülkede yaklaşık 200 kişi donarak hayatını kaybetti.
Özellikle dar gelirli Afganlar, soğuk kış günlerinde donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor.
Dar gelirli ailelerin çocukları da ısınma problemine çözüm bulmak için çaba harcıyor.
11 yaşındaki Reyhane ve 10 yaşındaki Ayşe, ailelerine destek vermeye çalışanlardan ikisi.
Reyhane ve Ayşe, her gün başkent Kabil'deki evlerinden çıkıp bir saatlik uzaklıktaki odun ve kömür dükkanlarının önüne gidip akşama kadar bekliyor.
Akşama kadar dükkan dükkan dolaşarak yardım talep eden komşu kızlar, çuvallara doldurdukları odun ve kömürlerle akşam tekrar evlerinin yolunu tutuyor.
Odun ve kömür satın alan müşterilerden kendilerine de birer parça vermelerini isteyen kızlar, böylece akşama kadar topladıklarıyla gece evlerini ısıtıyor.
6. sınıf öğrencisi Reyhane'nin babası engelli ve çalışamıyor.
3. sınıf öğrencisi Ayşe'nin uyuşturucu bağımlısı babası ise hayatını kaybetmiş.
Reyhane 5, Ayşe ise 4 kardeşiyle her gün sokak sokak dolaşarak ailesi için yardım talep ediyor. Sabahtan akşama kadar önlerinde bekledikleri dükkanlardan topladıkları odun ve kömürleri sırtlarında eve taşıyan kızlar, geceleri ailelerinin ısınmalarına destek oluyor.
AA muhabirine konuşan Reyhana, "Sabahtan geliyoruz. 1-2 çuval yada bazen yarım çuval odun toplayıp sırtımızda eve götürüyoruz. Burada bize odun vermeleri için bekliyoruz. Isınmak için de eve götürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayşe ise "Sabah geliyoruz, odun topluyoruz ve eve götürüp ısınıyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Paramız yok. Babam uyuşturucu bağımlısıydı, öldü. Annem ve 4 küçük erkek kardeşim var. Biri yeni doğdu. Süt alamıyoruz. Kıyafet alamıyoruz." diye konuştu.
Evlerinde odun yakacak soba dahi yok
50 yaşındaki Peştun adlı kadın, Kabil'in Teymeni Mahallesi'nde 4 torunu ile neredeyse hiçbir eşyanın olmadığı tek gözlü bir odada yaşıyor.
Aylık 2 bin Afgani (yaklaşık 27 dolar) kira verdikleri odada, birkaç parça tabak, kaşık, bardak ile 3-4 parça eski halı, battaniye ve minder dışında hiçbir şeyleri yok. Mutfak ve tuvalet, diğer odalarda yaşayan ailelerle ortak kullanılıyor. 5 kişilik aile odun yakacak soba dahi bulunmayan tek göz bu odada gecenin soğuğunu battaniyeler altında geçiriyor.
Peştun, kocasının Sovyetler Birliği'ne karşı savaşırken yaşamını yitirdiğini, tek oğlunun da Taliban yönetiminden önce asker olduğunu ve yaşanan çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Gelininin başka bir kişiyle evlenmesiyle 4 torunuyla birlikte hayata tutunmaya çalıştığını kaydeden Peştun, zaman zaman evlere temizliğe gittiğini, torunlarının da gün boyunca insanlardan yardım istediğini kaydetti.
Peştun, "Oğlumu da kocamı da bu ülke için kaybettim. Şu an ise yetimlerim için bir lokma rızık getirecek kimsem dahi yok. Bir gün buluyoruz, 10 gün bulamıyoruz. Bazen evlere temizliğe gidiyorum. Çok sıkıntı çekiyoruz. Günümüz sorunlarla geçiyor." ifadelerini kullandı.
9 yaşındaki Sena ile 8 yaşındaki Sema yardım toplamak için her gün sokağa çıkıyor, 12 yaşındaki Şehzad da ayakkabı boyacılığı yapıyor.
Hasta olduğunu ve çalışmakta zorlandığını kaydeden Peştun, "Ne odunumuz ne kömürümüz var." dedi.
Odun ve kömür satıcısı Abdulvahid ise fiyatların geçen yıla göre aşağı yukarı aynı kaldığını ancak satışların azaldığını söyledi.
Abdulvahid, "Satışlar çok az. Pazar boş. İnsanların ciddi problemleri var. Alım gücü günbegün geriliyor. İnsanlar sadece gününü geçirmeye çalışıyor. Yorganı örtüyorlar geceyi geçiriyorlar. Son raddeye gelmeyene kadar gelip odun ve kömür almıyorlar." diye konuştu.
Milyonlarca insan yardıma muhtaç
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre Afganistan'da yaklaşık 24 milyon insan yardıma ihtiyaç duyarken, gıda, içilebilir temiz su, hijyen, sağlık ve eğitim gibi alanlardaki ihtiyaçlar acil öneme sahip.
BM Kalkınma Programına (UNDP) göre de Afganların yüzde 85'i günlük 1 doların altında bir gelirle yaşıyor.
Nüfusun yüzde 75'i kırsalda yaşayan Afganistan'da dar gelirli kesim kışın kendilerini ısıtacak odun ve kömür almakta büyük zorluk çekiyor.
Genelde kalabalık aile yapısına sahip dar gelirli ailelerde, çocuklar sokaklarda dilenerek, ayakkabı boyayarak, mendil ya da kalem satarak para kazanmaya çalışıyor.
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