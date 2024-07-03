Afganistan Heyeti, ABD'li Yetkililerle Mahkum Takasını Görüştü

Güncel

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganistan konulu 3. Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılan Afgan heyeti, ABD'li yetkililerle mahkum takasını ele aldı.

Toplantının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'e dönen Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, iki günlük BM toplantısına ve burada yapılan görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Afgan basınında yer alan haberlere göre Mücahid, Afganistan'da tutuklu bulunan yabancılar arasında 2 ABD vatandaşının bulunduğunu ve mahkum takası kapsamında ABD'nin kendi şartlarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Doha'daki temasları çerçevesinde ABD'li yetkililerle konuyu görüştüklerini aktaran Mücahid, Guantanamo Hapishanesi'ndeki Afganların da salıverilmesi gerektiğini söyledi.

Mücahid, "Afganistan'ın şartları karşılanmalı. ABD ve Guantanamo'da tutuklu vatandaşlarımız var. Mahkumlarımızın onlar karşılığında serbest bırakılmasını sağlamalıyız. Amerikalılar için mahkumları ne kadar önemliyse, Afganlar da eşit derecede bizim için önemlidir." dedi.

Mücahid, Afgan tutuklular hakkında daha fazla detay paylaşmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, dünkü basın açıklamasında, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West'ın Afganistan'daki tutuklu ABD vatandaşlarının salıverilmesi için Afgan heyetiyle görüştüklerini duyurmuştu.